Ako prežiť Vianoce v dospelosti

Už deviaty rok sme sa dali s kamarátmi dokopy a natočili vianočné video v snahe potešiť našich blízkych, ale aj vzdialených.

Každý rok sa pred Vianocami stretneme a vyrobíme vianočné video. Sami si ho napíšeme, zahráme, zostriháme. Znie to jednoducho, ale keďže sme amatéri, je to časovo veľmi náročné. A vieme, že to nevyzerá profesionálne, nám to však robí radosť. Snáď bude aj vám.

video //www.youtube.com/embed/msBvFFAydyg